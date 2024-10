Maduro chama embaixador no Brasil de volta em ato de repúdio e amplia crise

Tem se dedicado impertinentemente a emitir juízos de valor sobre processos que só pertencem aos homens e mulheres venezuelanos e às suas instituições democráticas, o que constitui uma agressão constante que mina as relações políticas e diplomáticas entre os Estados, ameaçando os laços que unem ambos os países.

Governo Maduro critica Celso Amorim

Amorim é a pessoa que, desde o início do governo Lula, foi destacado para negociar uma aproximação entre a oposição venezuelana e Maduro e trabalhar para o fim das sanções americanas contra a Venezuela.

Seu papel foi central nos acordos de Barbados, que, em 2023, estabeleceram o projeto de uma eleição com a participação de observadores e condições concretas da votação.

Ataque ao veto do Brasil no Brics

Um elemento central, porém, foi a decisão do governo Lula de vetar, na semana passada, a adesão da Venezuela ao grupo de parceiros do Brics. Caracas tinha sido um dos governos mais votados pelos demais membros do bloco. Mas qualquer decisão exigia consenso. No lugar dos venezuelanos, o grupo passou a contar com Cuba e Bolívia.

Maduro, numa tentativa de virada de mesa, chegou a viajar para Kasan, para a surpresa dos brasileiros. Mas o veto foi mantido e, desde então, os venezuelanos passaram a atacar Brasília.