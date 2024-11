UE proíbe Ucrânia de registrar 'Navio russo, vá se f*' para vender produtos

A Guarda de Fronteira pretendia utilizar a frase em vários tipos de produtos. Entre eles, serviços de publicação, educação, entretenimento e esportes.

Resistência

O slogan surgiu na Ilha da Cobra, no Mar Negro, em 2022. Um grupo de guardas de fronteira rejeitou o ultimato de rendição por parte de soldados no navio russo Moskva e responderam: "Navio de guerra russo, vai se f...".

A frase foi dita após soldados russos ameaçarem os ucranianos com bombardeios, caso eles não abaixassem as armas. As gravações da conversa repercutiram no mundo todo.

A ilha foi recapturada pela Ucrânia em junho daquele ano, segundo a CNN Internacional. Os soldados ucranianos foram feitos prisioneiros, mas depois foram trocados por russos.