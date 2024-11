Guerras em Gaza e na Ucrânia desafiam negociação do texto final do G20

Lula disse que o Brasil não quer "transformar o G20 em discussão sobre guerras", sugerindo que o tema pode ter pouco destaque na declaração final. Em entrevista para uma emissora francesa no início de novembro, Lula defendeu que o espaço para tratar do tema é a ONU, particularmente o Conselho de Segurança. O órgão, porém, tem enfrentado dificuldades para negociar o fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e Israel e Gaza.

No G20, linguagem neutra sobre as guerras pode ser usada para destravar a aprovação do documento final. Nos bastidores, diplomatas afirmam que o Brasil busca um consenso em torno do tema, ainda que seja preciso usar "suavizar" o texto. Por exemplo, manifestar preocupação com o sofrimento causado pelos conflitos e defender o respeito a princípios já definidos pelas Nações Unidas, sem apontar o dedo para agressores.

A mensagem principal é que é preciso "chegar à paz", diz o diplomata que representa o Brasil nas negociações do G20, Mauricio Lyrio. Para especialistas em relações internacionais, uma declaração mais incisiva sobre as guerras poderia comprometer a aprovação do texto como um todo, com prejuízos para outros temas, como o meio ambiente e políticas sociais.

Mas alguns membros do G20 já cobraram um posicionamento mais incisivo sobre Gaza, com a defesa da existência de dois Estados. Gaza é hoje um território, não um país. O chefe de diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse em fevereiro que há um consenso no G20 de que é preciso haver um Estado de Gaza e que essa posição precisa ficar clara.

No G20 de 2023, na Índia, a falta de consenso sobre a guerra na Ucrânia quase impediu a divulgação de uma declaração final. O texto demorou horas para sair. O documento condenou o "uso da força" e as "conquistas territoriais" contra a "soberania de qualquer país", mas não acusou diretamente a Rússia, que é membro do grupo, pela invasão à Ucrânia. Fontes disseram à agencia italiana Ansa que o modelo de redação foi proposto por África do Sul, Brasil, Índia e Indonésia e teve o aval do G7 e da China, "deixando a Rússia isolada e na posição de ter de aceitar".

Já o G20 de 2024 tem o desafio adicional de uma nova guerra, a de Israel contra Gaza. O conflito se iniciou cerca de um mês após o G20 de 2023, que foi realizado no mês de setembro do ano passado, com os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro. Em resposta, Israel iniciou ataques intensos a Gaza, matando mais de 40 mil pessoas e destruindo completamente a infraestrutura do território. A ação de Israel tem motivado críticas contundentes da comunidade internacional e até repreensões dos Estados Unidos.