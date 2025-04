Estrutura não é caseira, mas missão é kamikaze: como são narcossubmarinos?

Condições dentro do submarino são insalubres. Para transportar o máximo de drogas, há pouquíssimo espaço para quem viaja dentro da embarcação. "Eles têm que fazer as necessidades —defecar, urinar— dentro do lugar onde dormem, onde comem. Há risco de contaminação de alimentos e de alimentos apodrecerem. Existem vários riscos à saúde", comenta o professor da USP.

Submarino encontrado em março levava 6,6 toneladas de cocaína do Brasil para Portugal Imagem: Cedido ao UOL

Risco de afundar também é grande. Navegando em águas rasas, onde é possível encontrar uma pedra, uma peça de navio flutuando, o casco frágil do submarino pode trincar ou não resistir a um choque. Não há visibilidade alguma debaixo d'água, já que ele navega com o auxílio de um periscópio, então prevenir estas colisões torna-se ainda mais improvável.

Eu vejo como uma missão kamikaze. Quem embarca em um submarino desse, para atravessar o Atlântico em águas rasas e com esse nível de segurança, sabe que tem um risco altíssimo de não completar a viagem. E a gente não sabe quantos afundaram, quantos desses aí já se perderam. O risco para a tripulação é altíssimo, é uma missão suicida. Mas a segurança não é um critério levado em conta, porque as drogas valem mais do que a vida humana nesse caso. Gustavo Assi

Ruído e calor também são intensos dentro do submarino pela proximidade do motor. Além disso, há outros riscos diante da pressão d'água e das intempéries no mar, já que o submarino não é preparado para suportar uma tempestade, por exemplo. Um correspondente da BBC News na Europa entrou em um narcossubmarino em 2023 e descreveu o ambiente como "apertado, claustrofóbico e incrivelmente primitivo."

Demanda pelos submarinos cresce

Os narcossubmarinos foram detectados pela primeira vez em 1993. Daquele ano até 2009, a Marinha da Colômbia interceptou 33 embarcações, segundo os arquivos do jornal Washington Post. O mesmo número foi apreendido somente no ano de 2019, apontou reportagem do UOL.