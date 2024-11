'Perdi tudo, mas estou viva', diz brasileira vítima de chuva na Espanha

Fui ao limite para salvar uma vida", diz empresário

Avisado por um aluno, o empresário catarinense Guilherme Toto, 36, foi correndo para a academia de jiu-jitsu que abriu há cerca de três meses na cidade de Paiporta para evitar que a enchente estragasse os equipamentos.

Ao lado do filho e do sócio, até tentou, mas acabou espantado com o intenso aumento do nível de água em poucos segundos. "Olhei para o lado e vi a água vindo como uma correnteza. Foi uma surpresa, não esperávamos que fosse subir tão rápido", afirmou.

Abrigado em uma casa vizinha, ouviu gritos de socorro. "Uma mulher que estava perto da academia se agarrou à porta, mas foi arrastada pela correnteza. Eu e meu sócio usamos lençóis, toalhas, qualquer coisa que pudesse ajudar", afirmou.