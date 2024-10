Espanha tem em 8h volume de chuva maior que três dias no Rio Grande do Sul

Volume registrado em Chiva também supera três dias de chuva em Santa Maria (RS). Na cidade gaúcha, onde ao menos seis pessoas morreram em decorrência das enchentes, foram registrados 470,7 mm entre o último dia de abril e os dois primeiros de maio, ainda de acordo com a Metsul.

A precipitação em pontos de Valência, na Espanha, superou o acumulado em 24 horas de qualquer cidade do Rio Grande do Sul no evento de chuva extrema do fim de abril e o começo de maio, mas se considerado o período prolongado de instabilidade que atingiu o Rio Grande do Sul, os volumes foram parecidos ou o dobro do que choveu em um só dia na região mais castigada da Espanha. Metsul, em nota

Meses mais chuvosos de toda a série histórica de Porto Alegre, iniciada em 1910, são maio de 2024, setembro de 2024 e maio de 1941. Nos três períodos, foram registrados, respectivamente, 539,9 mm, 447,3 mm, e 405,5 mm de chuva.

Ou seja, o que choveu em poucas horas na cidade espanhola de Chiva equivale pouco mais ao que caiu de água em quase todo o mês de maio de 2024 em Porto Alegre, no mês mais chuvoso da história da cidade. O volume na localidade valenciana superou o que choveu no mês inteiro nos segundo e terceiro meses mais chuvosos da história da capital gaúcha. Metsul, em nota

Carros cobertos por água ao longo da BR-116 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nas enchentes do primeiro semestre Imagem: Nelson Almeida AFP

Maior fenômeno meteorológico em quase 30 anos na Espanha

Aemet registrou 445,4 mm de chuva em 24 horas em Valência. É a maior precipitação em um dia na província desde 11 de setembro de 1996, quando caíram 520 mm em Tavernes de la Vall e 86 pessoas morreram. A média anual de precipitação na região é cerca de 500 mm, segundo a Metsul.