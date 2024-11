O que são os mísseis ATACMS, que a Ucrânia poderá usar para atacar a Rússia

O presidente dos EUA Joe Biden autorizou neste domingo (17) que mísseis de longo alcance fornecidos para a Ucrânia sejam usados para ataques dentro da Rússia. A permissão foi dada pela primeira vez desde o início do conflito e ocorreu horas depois de um ataque russo no noroeste da Ucrânia que matou ao menos sete pessoas e danificou severamente a rede elétrica.

Como são os mísseis

Trata-se do Sistema de Mísseis Táticos do Exército, ou ATACMS. Disparado das plataformas de lançamento M270 ou HIMARS, o ATACMS é fabricado pela empresa americana Lockheed Martin e foi utilizado pela primeira vez com grande efeito durante a operação Tormenta do Deserto, entre 1990 e 1991, quando uma coalizão liderada pelos EUA atacou o Iraque em resposta à invasão do Kuwait.

Os mísseis têm um alcance de até 306 quilômetros. Os primeiros ATACMS foram fornecidos para a Ucrânia pelos EUA no terceiro trimestre do ano passado numa versão de alcance reduzido, a no máximo 165 quilômetros. Eles possuem um sistema de navegação assistido por GPS e são movidos a combustível sólido.