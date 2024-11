Landim: Milei tenta ser emissário de Trump, mas não tem peso diplomático

O presidente argentino Javier Milei tentou, mas não conseguiu brecar de vez o pacto do G20 contra a fome — um resultado que pode ser entendido como uma vitória diplomática do Brasil e uma derrota para o líder argentino, que tentou ser um "emissário" de Donald Trump na cúpula, afirmou a colunista Raquel Landim no UOL News desta segunda-feira (18).

Para Landim, ficou claro que a Argentina não possui um peso diplomático tão forte quanto o dos Estados Unidos para tentar impedir o acordo. Porém, isso não significa que Milei ainda não possa interferir no texto final da cúpula.