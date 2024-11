Presidente do Paraguai tem alta após ser hospitalizado no Rio de Janeiro

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, recebeu alta do Hospital Samaritano nesta terça-feira (19) após ser hospitalizado enquanto participava da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O presidente foi liberado nesta manhã. A informação foi dada por meio de um comunicado oficial do governo do Paraguai e divulgada nas redes sociais pela primeira dama Letícia Ocampos às 8h.

Segundo a nota, Penã realizou todos os exames necessários. Nenhum deles apresentou alterações, mas ele permaneceu durante a noite na unidade para observação.