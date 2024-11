Presidente do Paraguai é hospitalizado durante G20 no Rio de Janeiro

Santiago Peña completou 46 anos no sábado (16). Ele foi eleito presidente do Paraguai no ano passado após derrotar o opositor Efraín Alegre com ampla vantagem.

Texto final do G20 alcançou consenso

Os líderes do G20 publicaram nesta segunda, primeiro dia do evento, a tradicional declaração em conjunto da cúpula. No texto, eles destacam a crise humanitária na Faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, reforçam os compromissos do Acordo de Paris para enfrentar as mudanças climáticas e também abordam caminhos para a taxação dos super-ricos.

Ressalvas de Milei ficaram em discurso e em carta publicada pela presidência, mas fora da carta final do G20. Durante a tarde, o presidente argentino, Javier Milei, emitiu comunicado no qual se desvincula parcialmente de todo o conteúdo da Agenda 2030. Mais cedo, durante seu discurso na reunião da cúpula, ele defendeu o neoliberalismo em contraponto a Lula e foi alvo de duras respostas por parte de outras delegações.

Sem ressalva oficial, G20 obtém texto em consenso. O documento final não traz ressalvas ou exclusão de nenhum país que integra o G20. Com isso, o Brasil conseguiu obter consenso para a publicação do texto.

*com informações da Reuters