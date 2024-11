MP da Venezuela abre ação contra opositora de Maduro 'traição à pátria'

O anúncio da investigação foi feito no Instagram do procurador-geral Tarek William Saab, ligado ao ditador venezuelano. "As declarações públicas que a referida fez a respeito desse irritante projeto de lei a envolvem gravemente e constituem a prática dos crimes de traição, conspiração com país estrangeiro e associação criminosa", diz o comunicado.

Eleições venezuelanas

Em julho, o procurador-geral anunciou a abertura de uma investigação contra María Corina e outros opositores por suposta interferência nas eleições. Na ocasião, ele cita a líder oposicionista, Lester Toledo e Leopoldo López.

Os três seriam os "principais responsáveis". "Portanto, os procuradores estão reunindo todos os elementos para avançar nesta investigação sobre a tentativa de paralisar, adulterar os resultados eleitorais".

Naquele mês, Nicolás Maduro foi proclamado presidente da Venezuela em meio a contestações internacionais. Até hoje o governo brasileiro não reconheceu a vitória do venezuelano. No mês passado, o Brasil chegou a vetar a entrada da Venezuela no Brics.