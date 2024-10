Venezuela acusa Brasil de 'agressão' por veto à entrada nos Brics

A Venezuela afirmou nesta quinta-feira (24) que o veto do Brasil à entrada do país nos Brics "constitui uma agressão" e um "gesto hostil" contra o território liderado por Nicolás Maduro. A manifestação ocorreu por meio de um comunicado divulgado por Yván Gil Pinto, ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

O que aconteceu

Comunicado agradeceu ao presidente russo, Vladimir Putin, pelo convite feito a Maduro para participar da Cúpula do Brics. Liderada em 2024 pelo Kremlin, a aliança teve sua cúpula realizada nesta semana, na cidade russa Kazan. Além de russos e iranianos, fazem parte do bloco África do Sul, Arábia Saudita, China, Índia, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Brasil. Como apurado pelo colunista do UOL Jamil Chade, a Venezuela chegou a aparecer entre os países com significativo apoio na corrida para fazer parte do grupo.

No texto, o país apontou que não é apenas a maior reserva energética do mundo. Eles indicaram que também possuem uma "bandeira de valores, princípios e visão de construção de um mundo justo, multicêntrico e pluripolar", e ressaltaram que contaram com o respaldo e apoio de outros países na cúpula para a formalização da sua entrada no grupo.