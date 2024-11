EUA: Homem receberá US$ 412 milhões após injeção peniana malsucedida

Um homem deve receber indenização de 412 milhões de dólares (cerca de R$ 2,4 bilhões) de uma clínica médica após ser diagnosticado incorretamente e receber injeções penianas desnecessárias, que lhe causaram "dano irreversível".

O que aconteceu

Homem procurou tratamento para fadiga e perda de peso em 2017. À época com 66 anos, Michael E. Sanchez foi à clínica NuMale Medical Center, em Albuquerque, nos EUA, e relatou sentir cansaço e estar perdendo peso rapidamente. Funcionários da clínica realizaram o diagnóstico incorreto do americano, e o trataram com "vacinas invasivas para disfunção erétil".

Advogado dizem que ele foi operado por médico sem qualificação. Nick Rowley, um dos advogados do caso, apontou em uma postagem no Instagram que seu cliente recebeu várias medicações e passou por várias operações desnecessárias que não resolveram seu problema. "Este esquema corporativo manipula e usa o medo como tática para convencer esses homens a fazer isso", apontou.