Quase 50 mil pessoas foram deslocadas na Síria após ataques de rebeldes

Fletcher faz um apelo para que os envolvidos no conflito pensem nos civis. "Os sírios já suportaram mais de 13 anos de sofrimento. Todos os lados devem fazer mais para proteger os civis", concluiu.

Aleppo tomada

Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria. O grupo Hayat Tahrir al Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os EUA reconheceram ainda no sábado (30) a tomada total de Aleppo por parte dos rebeldes. A "dependência da Síria em relação à Rússia e ao Irã", juntamente com sua recusa em avançar com um processo de paz delineado em 2015 pela ONU, "criaram as condições que estão se desenrolando agora", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, em um comunicado.

O grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que chefia a coalizão, esteve vinculado com o grupo jihadista Al Qaeda. Ele tenta há anos se tornar uma alternativa política no norte da Síria, sem convencer as potências ocidentais.

*com informações da AFP