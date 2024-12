Quem é o grupo que invadiu cidade da Síria e se opõe a Bashar al Assad

Embora ainda seja considerado um grupo terrorista pela ONU, pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, "em breve será necessário encontrar formas de administrar essa situação, inclusive abrindo diálogo", diz o analista.

Mas vários observadores pedem cautela, alegando que Hayat Tahrir al Sham continua sendo um grupo islamista radical, em um contexto sírio tão complexo quanto volátil.

"Oportunista"

"O grupo demonstrou ser muito oportunista em suas alianças e lealdades", destaca Tammy Palacios, especialista em contraterrorismo do New Lines Institute. Ela acredita que o HTS seguirá uma "organização jihadista enquanto sua liderança não encerrar suas conexões com grupos e jihadistas mais radicais".

Sua autoproclamada transição "não é necessariamente compartilhada por todos os seus membros" e "ainda orbita em torno de interesses e objetivos estratégicos da Al Qaeda", afirmou à AFP.

O risco jihadista no norte da Síria permanece significativo. "O HTS pode ter encerrado sua ligação com a Al Qaeda, mas a Al Qaeda não encerrou com o HTS."