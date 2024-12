EUA dizem que acompanham lei marcial na Coreia do Sul com 'preocupação'

O governo Biden afirmou, nesta terça-feira (3), que acompanha com "grande preocupação" a crise na Coreia do Sul, após o presidente instaurar lei marcial no país.

O que aconteceu

EUA estão "observando os acontecimentos recentes", ressaltou o vice-secretário de Estado, Kurt Campbell, segundo o jornal Washington Post. "Nossa esperança é que qualquer disputa seja resolvida pacificamente e de acordo com o estado de direito", completou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel.

Duras proibições foram anunciadas. "Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas", diz comunicado do governo sul-coreano após o presidente, Yoon Suk Yeol, decretar a lei marcial no país.