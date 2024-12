França: Quem são os principais cotados ao cargo de primeiro-ministro?

Sébastien Lecornu, ministro das Forças Armadas

Sebastien Lecornu Imagem: Ludovic Marin/AFP

Lecornu ocupou funções diversas no governo Macron. Ele serve como ministro das Forças Armadas desde 2022, mas já foi ministro do Ultramar, das Autoridades Locais e da Ecologia. Quando Macron o convidou para participar do governo, mudou do partido "Os Republicanos" para o partido do atual presidente, "Renascença".

Foi o conselheiro de governo mais jovem da França. Em 2008, com 22 anos, Lecornu foi apontado como conselheiro de Bruno Le Maire, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus do governo de Nicolas Sarkozy.

O que aconteceu

Questão uniu deputados da esquerda e da extrema direita e teve 331 votos a favor da moção de censura contra Barnier. Para a moção ser aprovada, era necessário o apoio de pelo menos 288 deputados.