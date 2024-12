Senado e Assembleia Nacional: como funciona parlamento francês

Deputados da França derrubaram, nesta quarta-feira (4), o primeiro-ministro Michel Barnier 90 dias após sua nomeação. As duas extremidades do plenário da Assembleia Nacional do país aprovaram uma moção de censura ao governo.

Barnier segue no cargo até o presidente Emmanuel Macron indicar seu sucessor. No país, aliás, o presidente não é chefe de governo, mas sim de Estado.

Como funciona o parlamento francês?

No geral, o Parlamento é responsável por criar ou alterar as leis nacionais e controlar as ações do governo federal. Possui duas assembleias: a Nacional (Câmara Baixa) e o Senado (Câmara Alta). A primeira é composta por 577 deputados e o Senado, por 348 parlamentares. Para garantir a separação de poderes, cada câmara dispõe de autonomia regulamentar, financeira e administrativa.