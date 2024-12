Presidente sul-coreano se desculpa por lei marcial: 'Imposta por desespero'

Sobre o futuro de seu mandato, o presidente explicou que deixará todos os assuntos políticos para o seu partido. "O partido e o governo assumirão a responsabilidade por tudo o que está por vir".

Sem chances de segunda lei marcial, segundo Yoon. "Há rumores de que a lei marcial será invocada novamente. Deixe-me ser claro: nunca haverá nada como uma segunda lei marcial".

Presidente deve deixar o poder. O líder do Partido do Poder Popular, Han Dong-hoon, disse que Yoon deve renunciar, uma vez que ele já não é capaz de desempenhar funções públicas. "O desempenho normal das funções do presidente é impossível nas (atuais) circunstâncias, e uma renúncia antecipada do presidente é inevitável", disse Han aos repórteres.

Onde tudo começou

Presidente da Coreia do Sul decretou a lei marcial no país nesta terça-feira (3) e recuou horas depois. Yoon Suk Yeol justificou que a decisão era necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a constantes disputas com o parlamento, controlado pela oposição. A medida surpreendente ocorreu no momento em que o Partido do Poder Popular de Yoon e o Partido Democrático, principal legenda de oposição, travam uma queda de braço em relação ao projeto de lei orçamentária do próximo ano.

Duras proibições foram anunciadas. "Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas", disse comunicado do governo sul-coreano.