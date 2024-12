Tropas deixam Parlamento na Coreia do Sul após revogação de lei marcial

Militares deixaram o Parlamento da Coreia do Sul, nesta terça-feira (3) (madrugada de quarta, horário local) após os parlamentares aprovarem a revogação da lei marcial imposta pelo presidente. A medida altera as regras de funcionamento do país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor leis militares.

O que aconteceu

Uma multidão segue nos degraus do prédio, enquanto a comoção no lado de fora é reduzida, segundo o jornal The Washington Post. Um helicóptero sobrevoa o local, o que não é comum em Seul, já que a maioria do espaço aéreo faz parte de uma zona de exclusão aérea.

Apesar da pressão, o Parlamento aprovou uma moção que revoga a aplicação da lei marcial imposta pelo presidente Yoon Suk Yeol. Conforme o jornal The Korea Herald, 172 parlamentares de oposição e 18 membros da base do governo votaram a favor da revogação.