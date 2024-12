'Dia histórico', diz Netanyahu sobre anúncio de queda de Assad na Síria

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse ver o anúncio da queda do governo Bashar al-Assad na Síria, como "um dia histórico".

O que disse o primeiro-ministro de Israel

Netanyahu diz ver impacto de ações de Israel no anúncio da queda do regime sírio. "É resultado dos ataques do Iraque ao Irã e ao Hezbollah, principais apoiadores do regime Assad", disse o primeiro-ministro israelense, referindo-se aos combates desde outubro de 2023 que também incluem os ataques ao Hamas na Faixa de Gaza.