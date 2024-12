Assad deixa Damasco, diz agência; Rebeldes sírios afirmam estar na capital

O presidente sírio, Bashar al-Assad, embarcou em um avião e deixou a capital Damasco neste domingo (8), em meio ao avanço de rebeldes no território do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters, baseada em dois altos oficiais do exército sírio.

O que aconteceu

Destino de Assad é desconhecido, ainda segundo a Reuters. Até o momento, o governo sírio não se manifestou sobre o presidente ter deixado o país.

No sábado (7), a presidência negou que Assad teria abandonado Damasco. Autoridades iranianas —que apoiam o presidente sírio— também reforçaram que o aliado e os familiares não fugiram da capital ou do país. Assad "está dando continuidade ao seu trabalho e deveres nacionais e constitucionais na capital", acrescentou a presidência no sábado.