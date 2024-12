Chefe da OMS escapa de ataque de Israel no Iêmen: 'Estávamos para embarcar'

O chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, estava em aeroporto do Iêmen, quando um ataque de Israel atingiu o a capital do país. Membros da equipe da entidade ficaram feridos.

O que aconteceu

Forças israelenses atacaram a capital do Iêmen, Sanaa, nesta quinta-feira (26). De acordo com a TV iemenita al-Masirah, pelo menos três pessoas morreram e 16 ficaram feridas.

Tedros Adhanom e equipe da OMS estavam a instantes de entrar no avião quando começou o bombardeio contra o local. "Estávamos prestes a embarcar em Sanaa, quando o aeroporto foi alvo de um ataque aéreo. Um dos tripulantes do avião ficou ferido", escreveu o diretor da OMS no X. Comitiva contava também com funcionários da ONU (Organização das Nações Unidas).