Netanyahu diz que Israel bombardeará os huthis do Iêmen 'até acabar o trabalho'

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas no bombardeio israelense ao aeroporto internacional de Sanaã e a outros locais sob o controle dos rebeldes huthis do Iêmen nesta quinta-feira (26), informaram os insurgentes no Telegram.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Exército israelense continuará bombardeando os rebeldes huthis do Iêmen "até que o trabalho esteja concluído".

"Estamos determinados a cortar este ramo de terrorismo do eixo do mal iraniano. Continuaremos até acabar o trabalho", declarou Netanyahu após vários ataques aéreos israelenses que o Exército disse ter como "alvos militares" os huthis.