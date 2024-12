Polícia procura suspeitos de envolvimento em incêndio que matou brasileira

Estrutura do hotel permaneceu intacta, segundo autoridades locais. Durante uma inspeção realizada nesta segunda-feira (30), Amorn Pimanmas, presidente do Instituto de Engenharia da Tailândia, informou que a estrutura do hotel de seis andares permaneceu intacta.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no quinto andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Serviços de emergência chegaram ao local em cinco minutos. De acordo com o governador Chadchart Sittipunt, o alerta foi recebido às 21h21. A fumaça forçou 34 dos 75 ocupantes do hotel a fugir para o telhado. O governador ordenou uma inspeção em nas rotas de escape de incêndio em hotéis de toda a cidade.

O hotel recebeu a licença de funcionamento em 2020. Segundo o jornal Khaosod, o estabelecimento iniciou as atividades em abril de 2022. O prédio tinha duas saídas de emergência e os extintores de incêndio estavam adequados.

Brasileira e dois turistas morreram