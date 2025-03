Tornados deixam pelo menos 18 mortos nos Estados Unidos

No Texas, três pessoas morreram ontem em acidentes de carro durante uma tempestade de poeira no condado de Amarillo. A informação foi confirmada pela sargento Cindy Barkley, do departamento de segurança pública do estado. Um dos acidentes envolveu cerca de 38 veículos.

Tornados podem atingir área que abriga mais de 100 milhões de pessoas. De acordo com o canal de notícias americano CBS News, um imenso sistema de tempestades que atravessa o país, provocando ventos que danificaram edificações, levantaram tempestades de poeira mortais e alimentaram mais de 100 incêndios florestais.

Além do Mississippi, há alertas de condições climáticas severas para as regiões do Tennessee e do Alabama. Os avisos do Serviço Meteorológico alertam para possibilidade de tornados fortes e de longa duração, intensa chuva de granizo e ventos que podem provocar grandes danos. Meteorologistas apontam, ainda, que as chuvas intensas podem provocar inundações em áreas da Costa Leste amanhã.