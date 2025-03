Ataque a tiros deixa ao menos três mortos em parque nos Estados Unidos

Ninguém foi preso até o momento e a polícia não detalhou se o ataque a tiros foi cometido por uma pessoa ou mais. "Várias pistas" são seguidas, informou um comunicado das autoridades locais.

"Começaram a atirar e correr", diz testemunha. Um jovem de 20 anos afirmou ao jornal The New York Times que os tiros "estavam por todos os lados" e começaram repentinamente. A polícia de El Paso pediu que vídeos que registraram o momento do ataque sejam enviados para análise.

"Ato hediondo de violência", diz prefeito. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eric Enriquez lamentou o ocorrido e disse que a cidade está de luto.