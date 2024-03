O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, pelo que se sabe, despejou água no chope servido ao público por Jair Bolsonaro. Ao afirmar -junto com o brigadeiro Baptista Júnior- que foi apresentado à minuta golpista pelo próprio capitão, o militar complicou a versão do ex-presidente de que tudo não passa de perseguição. Josias de Souza, que ouviu de um ministro do STF que o testemunho do general "é mais valioso que uma delação", avalia que "os depoimentos prestados no inquérito sobre o golpe pelo general Freire Gomes e pelo brigadeiro Baptista Júnior arrancaram de vez o manto de proscrito perseguido que Bolsonaro tentava acomodar sobre seus ombros". Wálter Maierovitch faz uma análise jurídica das provas contra Bolsonaro e chega a conclusão parecida: "Ao contrário do sustentado por Bolsonaro, o caminho do crime (iter criminis) foi todo percorrido". O texto detalha bem a situação pro cesso e merece ser lido na íntregra. Josias de Souza : PGR e ex-comandantes demolem a pose do Bolsonaro perseguido

