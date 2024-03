General Freire Gomes e o valor no processo criminal do seu testemunho

Na verdade, um puro desespero.

Tomando de empréstimo uma expressão italiana empregada em situações desesperadoras, Bolsonaro, diante de tantas e convincentes provas — e não só pelo testemunho de Freire Gomes, está, perante a Justiça brasileira, "infarinato e fritto" (empanado na farinha e frito), como um bife à milanesa.

O próprio Bolsonaro, na avenida Paulista, admitiu ter examinado minutas, numa referência às apreendidas, uma delas na residência do seu ex-ministro da Justiça.

Como ensinou o maior tratadista da lógica das provas em matéria criminal, o italiano Nicola Framarino dei Malatesta, nada pode ser valorado com precipitação. Vale a composição lógica, pois leva à verdade real e afasta a meramente formal.

Publicada em 1927, até hoje citada, a obra de Malatesta tem o título, numa tradução livre, de "A lógica das provas em matéria criminal". O testemunho em inquérito policial é plenamente válido para a formação do convencimento do juiz-julgador se confirmado em juízo e se estiver em conformidade com as demais provas.

Pode valer por si só, caso confirmado em juízo em face da posição privilegiada do general Freire Gomes no governo e como comandante de arma. No nosso processo penal vigora o princípio do livre convencimento racional do juiz.