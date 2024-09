Pesquisa Datafolha de hoje mostra que Boulos, Nunes e Marçal estão embolados no primeiro lugar. Em Belo Horizente, Tramonte lidera, com um segundo pelotão composto por Fuad, Engler e Duda. Paes segue liderando com folga no Rio, e João Campos marca formidáveis 74% no Recife.

São Paulo domina as atenções: Marçal, que vinha crescendo substantivamente, ficou tecnicamente estacionado. Raquel Landim cogita que o "ex-coach" possa ter batido no teto. Leonardo Sakamoto lembra a campanha de Bolsonaro, em 2018, para levantar a hipótese de que a expansão de seu eleitorado tenha apenas feito uma pausa.

E, por falar no ex-presidente, Josias de Souza avalia sua posição como cabo eleitoral de luxo. No Rio, seu escudeiro Alexandre Ramagem está 48 pontos percentuais atrás do líder. Em BH, o cloroquinista Bruno Engler não consegue se aproximar de Mauro Tramonte. Em São Paulo, a direita radical de Marçal está entre os primeiros sem o seu apoio. E Tarcísio de Freitas parece estar sendo mais decisivo para manter Nunes vivo que o capitão. O título da coluna resume o diagnóstico: "Sonho de Bolsonaro de liderar a direita ganhou ares de pesadelo".