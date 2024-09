Datafolha: Pablo Marçal chegou ao teto ou só deu uma pausa na subida?

O empresário tem crescido entre os bolsonaristas, tendo passado de 44% para 48% na preferência dos eleitores do ex-presidente. Nunes, apoiado (sic) por Jair, oscilou de 30% para 31% entre esse grupo. Há ainda terreno para o empresário com um discurso que, no conteúdo, mistura uma versão motivacional da teologia da prosperidade, antipolítica e propostas inexequíveis e, na forma, agressividade, lacração e cortes de vídeos voltados às redes sociais.

A eleição de 2018 também mostrou que a percepção de que alguém é o candidato de Lula demora para colar.

Haddad só tinha 4% em 22 de agosto. Mesmo com o início do horário eleitoral no rádio e na TV, Boulos segue com os mesmos 23%. Sua equipe aposta em pesquisas internas que mostram que os eleitores paulistanos estão aos poucos percebendo que ele não apenas está com o presidente, mas também que Marta Suplicy é sua vice. Ambos são apontados como puxadores de votos.