Sonho de Bolsonaro de liderar a direita ganhou ares de pesadelo

Escorado nas estatísticas, Tarcísio sustenta que Marçal representaria num eventual segundo turno "a porta de entrada para Boulos" na prefeitura. Se for bem sucedido na sua estratégia, o governador retira um escorpião de ultradireita do seu caminho e consolida-se como polo alternativo a Lula em 2026.

No Rio, berço político do capitão, a evidência de que o conservadorismo não é sinônimo de bolsonarismo é ainda mais eloquente. Ali, o preferido do clã Bolsonaro, Alexandre Ramagem (11%), tornou-se candidato favorito a levar uma surra eleitoral do prefeito Eduardo Paes (59%) ainda no primeiro turno.

Em Belo Horizonte, o bolsonarista Bruno Engler (13%), está embolado num pelotão intermediário, 16 pontos percentuais atrás do líder Mauro Tramonte (29%). Mantidas as tendências, as urnas de 2024 podem reservar para Bolsonaro uma notícia desalentadora: embora o capitão se considere um "cabo eleitoral de luxo", o pedaço conservador da sociedade não parece disposto a fazer o papel de gado eleitoral.