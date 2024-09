Marçal pode não conseguir furar bolha, e Nunes se mantém vivo na disputa

A estratégia por lá é desidratar ainda mais a candidatura de José Luiz Datena (PSDB) e conquistar os indecisos. Além de bater forte em Marçal tentando tirar votos ao associá-lo ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

No segundo turno, o jogo muda e se torna um Fla-Flu entre direita e esquerda, mas com nuances. Se o adversário for Marçal, talvez Boulos tenha mais facilidade de emplacar a ideia de "frente ampla" que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com Nunes, a ideia não é tão óbvia.