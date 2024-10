Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Tabata Amaral e Pabo Marçal em debate da Globo Reprodução/TV Globo Quem venceu o último debate do primeiro turno em São Paulo? Rodrigo Barradas É possível que debates entre candidatos já não tenham a mesma relevância que alguns anos atrás. Mesmo assim, são a melhor oportunidade que o eleitor tem de conhecer os candidatos em um ambiente isento, que não é totalmente controlado pelo marketing das campanhas. No caso da eleição de domingo em São Paulo, em que os três líderes aparecem empatados em pesquisas e tantos eleitores parecem indecisos, o último confronto entre os postulantes à prefeitura ganhou importância especial. Neste link, os colunistas Leonardo Sakamoto, Matheus Pichonelli, Raquel Landim, Reinaldo Azevedo e Ronilso Pacheco avaliam quem se saiu melhor. Em separado, vão aqui as análises de Josias de Souza e Tales Faria. Boa eleição para você. Vários colunistas : Quem venceu o debate final para Prefeitura de São Paulo?

