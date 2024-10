O sermão de ódio do Irã e escudo furado de Netanyahu

A mordida, pelo que disse depois no tal sermão, foi sem pegada: "Se necessário, no futuro, atacaremos de novo o regime israelense".

Embora já tenha insinuado que exterminaria com Israel, no sermão escrito entrou a expressão "se necessário" e "no futuro".

Os operadores do direito internacional, conhecido como direito das gentes, mostraram alívio com o "se necessário" e o não imediato ("no futuro"). Enxergaram uma porta aberta para conciliação.

Netanyahu e o escudo furado

Como mencionado na coluna de ontem, a propaganda de guerra do governo Netanyahu não conseguiu emplacar a versão do sucesso absoluto no bloqueio dos 200 mísseis.

O sistema de defesa antimísseis, o chamado "Domo de Ferro", deixou escapar alguns mísseis. A técnica iraniana da concentração ("chuva de mísseis) permitiu penetrações.