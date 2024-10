É errado pensar que Bolsonaro é página virada, mas a direita (e sua versão extrema) encontrou caminhos para se viabilizar fora do comando do capitão. O podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky, analisa minuciosamente como algumas tartarugas foram fugindo por debaixo do cercadinho do ex-presidente. Ou, em formulação melhor oferecida pelo programa, "o gado pulou a cerca".

Um bom exemplo é a atitude de Ricardo Nunes, que, liderando com boa margem a corrida em São Paulo, jogou para a reta final o encontro com o ex-presidente, que, agora, talvez transfira apenas rejeição do eleitor para o emedebista. Josias de Souza conta essa história no detalhe.

Neste link, você pode acessar o trecho específico de A Hora em que Bilenky e Toledo dissecam os infortúnios de Bolsonaro, mas recomendo a escuta do podcast completo, disponível no fim da página, neste link do YouTube e no seu tocador de áudio favorito.