Indicação política mancha trajetória de excelência do Brasil em transplante

Especialistas ouvidos pela coluna afirmam que a segurança das etapas do processo de transplante é vital e que todas as indicações são que as testagens simplesmente não foram feitas da maneira correta pelo PCS-LAB, laboratório que está sendo investigado.

O laboratório foi contratado por R$ 11 milhões pela secretaria de Estado do Rio de Janeiro do governo Claudio Castro (PL) - dinheiro público.

Ex-presidente da Anvisa (Agência Brasileira de Vigilância Sanitária), Claudio Maierovitch, disse ao UOL News que a principal responsabilidade é da secretaria estadual e da vigilância de saúde estadual, que aprovaram e certificaram a contratação do laboratório.

Para os médicos, a secretária de Saúde do Rio de Janeiro precisa detalhar quais foram as suas motivações para fechar esse acordo com o PCS-Lab.

Reportagem do G1 mostrou que dois sócios do laboratório investigado são ligados ao deputado federal Doutor Luizinho (PP-RJ). Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira é primo do parlamentar, Walter Vieira é casado com a tia de Luizinho.

O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos e tecidos do mundo, garantido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que financia 80% dos procedimentos. Seus hospitais são referência no transplante de rim e fígado no mundo.