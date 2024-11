O podcast A Hora desta semana traz uma informação exclusiva. Buscas feitas pela PF no computador e no celular de Mauro Cid revelaram um plano muito detalhado de golpe de Estado. Nele, havia até um monitoramento dos seguranças de Lula e Alexandre de Moraes. Constavam os nomes, a rotina e até o tipo de armas que eles costumavam carregar. As implicações da descoberta sobre o inquérito do 8 de Janeiro são analisadas por José Roberto de Toledo e Thais Bilenky no programa. Além disso, A Hora também trata das movimentações pela anistia aos golpistas, as consequências da eleição de Trump, o rearranjo político de lideranças evangélicas e a morte do menino Ryan pela PM paulista (e a reação da Secretaria de Segurança). O programa pode ser visto na íntegra aqui (no fim da página) e aqui. Ou ouvido nos principais tocadores de áudio. A Hora: Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de seguranças de Lula PUBLICIDADE