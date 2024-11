Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de seguranças de Lula

As minúcias da preparação do golpe incluíram - segundo apuramos com duas fontes ligadas à investigação - o levantamento dos nomes, das rotinas e até do armamento usado pelos responsáveis pela segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mesmo trabalho foi feito em relação aos seguranças do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O planejamento do golpe previa, portanto, a abordagem e captura de Lula e de Moraes pelos golpistas. Pelo tipo de informações coletadas por eles, fica evidente que os golpistas se preparavam para a eventualidade de um confronto armado e violento com os seguranças do presidente e do ministro.

No dia da tentativa de golpe, nem Lula nem Moraes estavam em Brasília. Lula havia viajado para Araraquara, no interior de São Paulo, e Moraes tinha ido para Paris, França.

Policial federal e candidato derrotado a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem dirigiu os arapongas da Abin por nomeação de Bolsonaro. Ele foi convocado e prestou depoimento à Polícia Federal esta semana no inquérito sobre o golpe.

No dia seguinte a Ramagem, prestou depoimento à PF o general Nilton Diniz Rodrigues. Atualmente, ele comanda a Segunda Brigada de Infantaria de Selva, baseada em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na época do golpe, ele ainda era coronel. Condecorado com a medalha do Pacificador, entre outras, Diniz Rodrigues se formou no curso de Forças Especiais em 1998.

A descoberta das minúcias do golpe levou Alexandre de Moraes a prorrogar o inquérito por 60 dias. Logo, o eventual indiciamento dos líderes golpistas, dos executores e dos financiadores só deve acontecer no final de dezembro ou no começo de 2025. Jair Bolsonaro é um dos investigados e, mesmo antes de ser denunciado à Justiça, trabalha para ser anistiado pelo Congresso.