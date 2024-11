Morte de Ryan, 4 anos, explica por que muitos inocentes temem polícia em SP

Ryan, de apenas 4 anos, morreu com um tiro de fuzil na barriga durante uma ação policial, em Santos (SP), enquanto jogava bola com o irmão e os amigos em frente à sua casa nesta terça (5). O pai dele, Leonel Andrade, já havia sido morto, no começo deste ano, em outra operação policial na mesma comunidade pobre — tinha uma deficiência física e usava muletas. A tragédia em dois atos mostra o que acontece quando um governo adota a força bruta como política, enterrando a inteligência.

Este texto, já aviso, é inútil. Porque boa parte dos paulistas não vai perder uma noite de sono se mais uma criança pobre morreu com as tripas para fora. Enquanto o número de mortos estiver subindo, a sua (falsa) sensação de segurança está garantida. A sensação da viúva, Beatriz, que em nove meses perdeu o marido e o filho caçula simplesmente por morarem no morro? Dane-se.

"João, o irmão mais velho, de 10 anos, me contou que eles estavam jogando futebol e a bola tinha caído numa casa do outro lado da rua. Ele correu para pegar quando ouviu os tiros. Disse: 'daí eu me joguei no chão, no meio do mato'. Perguntei a ele porque tinha se jogado no chão ao ouvir tiros, ao que ele respondeu: 'porque é assim que a gente faz quando tem tiroteio, tia'. Uma criança não deveria ter que saber lidar com esse tipo de situação", conta Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.