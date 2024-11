Tales: Bolsonaro tentará tirar Valdemar da presidência do PL

Essas falas do Bolsonaro só mostram que, ao contrário do que ele está dizendo, de fato a direita está rachada. Ele está muitíssimo preocupado com os possíveis adversários dele. Vou dizer uma apuração: está na mira dele o controle do Valdemar Costa Neto sobre o PL.

Nos bastidores, Bolsonaro está trabalhando para [o senador] Rogério Marinho [PL-RN] assumir a presidência do PL. Valdemar tem dado declarações como 'Bolsonaro será um excelente cabo eleitoral para eleger deputados e senadores', dando a entender que, preso, ele é ótimo e que há outros nomes, como Tarcísio de Freitas. Bolsonaro está incomodadíssimo com isso. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que Bolsonaro já entrou em atrito com Luciano Bivar, líder do PSL, seu partido anterior, o que evidencia sua tática de minar o poder de quem se opõe a ele - mesmo que seja um próprio aliado.

Hoje, a prioridade de Bolsonaro é atacar seus adversários no campo da direita por ver que ela está rachada. É atacar [Ronaldo] Caiado [governador de Goiás], Pablo Marçal [candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo], Ricardo Salles [ex-ministro do Meio Ambiente] e enfraquecer Tarcísio, dizendo que ele é um 'líder estadual, e não nacional'.

O discurso dele está todo voltado para isso. Também está voltando a questão do Congresso. O PL está negociando com o Arthur Lira não a anistia a Bolsonaro, como o ex-presidente queria, mas enrolando para deixar esse assunto mais para diante e ver como diminuir as penas da raia miúda.