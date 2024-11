Talvez você, como eu, tenha tido dificuldade para juntar as peças do quebra-cabeças do inquérito da PF sobre a tentativa de golpe e os acontecimentos do final do governo Bolsonaro. É muita informação, e nem sempre a memória daqueles tempos vertiginosos se apresenta com clareza. É A Hora (perdão) de pedir ajuda a José Roberto de Toledo e Thais Bilenky. Os jornalistas tecem no podcast a história que conecta os fatos já sabidos pelo noticiário da época com os novos elementos trazidos pelo indiciamento dos 37 personagens ocorrido na quinta.

Além disso, A Hora também analisa as implicações políticas dos eventos da semana, os cortes na Defesa planejados pelo governo, a denúncia contra o governo paulista pela morte do menino Ryan da Silva Andrade Santos e traça um perfil do general Mario Fernandes e dos kids pretos.

Você pode assistir ao podcast com vídeo aqui (no fim da página) e no YouTube. Ou ouvir no seu tocador de áudio preferido.