Tarcísio defende Bolsonaro: sujeição calculada ou gosto? Não há boa escolha

A pressão já estava na "rua bolsonarista". Cadê a solidariedade? Já havia gente tentada a chamar o governador de traíra. Veio o tuíte. Ocorre que a tigrada considerou que ela não está duro o bastante. Cadê o ataque ao Supremo, ao Xandão, à PF, ao Lula, às esquerdas, ao comunismo, ao globalismo, ao terraredondismo, sei lá?...

É... A demora parece decorrer de um esforço para produzir uma sandice que defendesse Bolsonaro, mas não fosse ofensiva a entes — STF e PF — e a pessoas. Ocorre que a causa é de tal sorte ruim que mesmo palavras ocas agridem a realidade dos fatos. Esmiucemos.

Também Tarcísio emprega a palavra "narrativa" como se fosse a pocilga das mentiras em que fermenta o bolsonarismo. O que "carece de provas"? A "narrativa disseminada"? Mas o que diz a dita-cuja? Recomenda o "coach" da prudência: "É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa". Quem estaria sendo irresponsável? A PF?

O governador se inteirou das evidencias apresentadas não no relatório, mas na Operação Contragolpe? Leu o que escreveu Mário Fernandes, em conversa com Mauro Cid, sobre o pleno conhecimento que tinha Bolsonaro dos folguedos golpistas, com intenções homicidas, da turma liderada pelo general? Dispenso-me aqui de elencar centenas de declarações e atos de Bolsonaro que evidenciavam e evidenciam desrespeito nada solene à democracia.

Escreve Tarcísio: "O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia." É mentira! Bolsonaro não reconhece o resultado ainda hoje, seguindo o receituário Trump. Fugiu do país para não ter de passar a faixa, deixando a Presidência com seu vice, Hamilton Mourão, que também se negou a fazê-lo. O regime seguia democrático, sim, porque o então presidente e os golpistas perderam as batalhas das urnas e do golpe.

Então não existiram, Tarcísio, os múltiplos atos contras instituições desde 26 de maio de 2019; as ameaças às instituições em palanques; a reunião de 5 de julho de 2022 com o fito de impedir a realização das eleições; as evidências estarrecedoras da Operação Contragolpe?... Bem, a fala é compatível com alguém que subiu num carro de som para cobrar a anistia para golpistas e o impeachment de Alexandre de Moraes.