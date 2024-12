A pesquisa Quaest divulgada hoje abordou vários temas. O que teve mais destaque, embora a distância das eleições sugira cautela, foi a vantagem que Lula obteve sobre potenciais adversários. Reinaldo Azevedo comenta aqui.

Curioso é que, apesar de demonstrar intenção de reeleger Lula, o público (52%) também disse que ele não deveria se candidatar. "Está cada vez mais difícil entender a cabeça do eleitor brasileiro", escreve Ricardo Kotscho.

A pesquisa trouxe boas notícias para Fernando Haddad, que também se saiu bem nas simulações. "O brasileiro já vê Haddad como sucessor de Lula", diz Raquel Landim, analisando os números e entrevista de Felipe Nunes, diretor da Quaest, ao UOL News.

O governo de Tarcísio de Freitas teve avaliação muito boa (61% de aprovação), mas um alerta foi aceso: aumentou o índice de reprovação à condução da segurança pública. Para Josias de Souza, o recado está dado: "No momento, há duas obviedades nítidas diante de Tarcísio. A primeira é que Derrite não deveria ter sido nomeado. A segunda é que já passou da hora de o governador enviar ao Diário Oficial do estado um ato de exoneração do secretário".

Leonardo Sakamoto destaca um ponto que une lulistas e bolsonaristas: ambos são a favor de que as big techs sejam responsabilizadas pelo conteúdo com a qual ganham dinheiro.