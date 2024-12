Maioria não quer Lula candidato, mas ele é o franco favorito para 2026

Lula 51% X Bolsonaro 35%

Lula 52% X Tarcísio 26%

Lula 52% X Marçal 27%

Lula 54% X Caiado 20%

Do outro lado, a maioria (57%) respondeu que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Mesmo inelegível, no entanto, o ex-presidente é o candidato de oposição que ainda pontua melhor contra Lula. Na ausência dele na urna, aparece como candidata mais forte para enfrentar Lula a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 21%.

A grande surpresa desta pesquisa nem é essa. É o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o mais cotado no PT para o lugar de Lula, caso ele não se candidate à reeleição. Em 2018, quando o atual presidente estava preso pela Lava Jato, Haddad já o substituíra, em cima da hora, perdendo para Bolsonaro no segundo turno.

Agora, o ministro, duramente atacado à esquerda e à direita nas últimas semanas, por causa do pacote fiscal, bateria Bolsonaro por 42% X 35%. E ganharia também de Tarcísio de Freitas (44% X 25%), Pablo Marçal (42% X 28%) e Ronaldo Caiado (45% X 19%). Chama a atenção que o outsider Marçal teria um desempenho melhor do que o governador paulista Tarcísio, candidato favorito do mercado e da mídia, para derrotar o PT.

O que dirão agora os especialistas, analistas e comentaristas de TV diante destes números? Que os eleitores brasileiros não sabem o que querem? O Brasil não é mesmo para amadores.

O levantamento ouviu presencialmente 8.598 pessoas com 16 anos ou mais, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.