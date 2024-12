Copio aqui a abertura da coluna de Leonardo Sakamoto de hoje: "Na próxima vez que você ouvir deputados e senadores lamentando mortos devido às cheias no Rio Grande do Sul e aos deslizamentos de terra no Rio e em Santa Catarina ou dizendo que sentem muito pelas secas na Amazônia e os incêndios no interior de São Paulo, lembrem-se que o chororô é mentira. Se fosse sincero, não teriam aprovado, nesta quinta (12), um projeto de lei que mantém benefícios a termelétricas a carvão e gás (que agravam as mudanças climáticas) — pagos, aliás, por nós, consumidores, na conta de luz". A partir daí, o colunista desenvolve um raciocínio que expõe o escárnio com que nossos bravos parlamentares tratam a questão climática. A leitura é triste, mas necessária. Leonardo Sakamoto: Congresso aprova lei que ajuda a bombar cheias no Sul e secas na Amazônia PUBLICIDADE