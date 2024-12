Congresso aprova lei que ajuda a bombar cheias no Sul e secas na Amazônia  

O mais irônico é que isso foi inserido como "jabuti" (temas que não têm nada a ver com a proposta original) no PL que trata do marco regulatório das usinas eólicas em alto-mar e de respaldo à produção de hidrogênio verde, aumentando o prazo de apoio à geração de usinas a carvão de 2028 a 2050 e obrigando a contratação de usinas a gás fóssil com exigência de funcionarem na maior parte do ano.

Nota do Observatório do Clima e da Coalizão Energia Limpa aponta que "o impacto climático será expressivo, com a geração de 274,4 milhões de toneladas de CO2 ao longo das próximas duas décadas e meia, o equivalente às emissões anuais do setor de transportes e da produção de combustíveis fósseis no Brasil".

Segundo as organizações, isso praticamente anula os esforços de combate ao desmatamento na Amazônia entre 2022 e 2023, que reduziram as emissões brasileiras em 386,8 milhões de toneladas de CO2.

Ou seja, parte do país e do mundo se desdobrando para tentar reduzir os impactos das mudanças climáticas, e o Congresso Nacional aperta a tecla foda-se. O que não deixa de ser uma aula de como operam os lobbies de setores e empresas poderosos nos corredores da Câmara e do Senado e de como funcionam os acordos políticos — você aprova o meu e eu aprovo o seu.

Resta saber se Lula vai vetar a aberração da manutenção do apoio às térmicas a carvão e a contratação de térmicas a gás ou também faz parte do acordão.