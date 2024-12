Sem pacote, 'paulada' do BC no juro pode ser insuficiente para baixar dólar

O movimento do BC foi estrategicamente e politicamente perfeito. Antecipou-se ao mercado e aliviou a pressão sobre Gabriel Galípolo, que assume a presidência do banco em janeiro. O recado já está dado para uma ala do governo e do PT: vem mais duas altas no ano que vem.

Uma atitude assim era que o que se cobrava do governo federal que, ao contrário, fez um anúncio de ajuste fiscal misturando corte de gastos com benesses tributárias.

Finalmente o dólar balançou. E para aqueles que cobravam intervenção: ontem o BC fez ainda dois leilões de moeda para conter um fluxo atípico.

Só que o dólar já está de novo acima de R$ 6. A movimentação das sexta-feiras é baixa, então é preciso ficar atento aos próximos dias. Prever dólar é cemitério de economistas.

Porém, há vários problemas não resolvidos. A moeda americana está forte no exterior por incertezas variadas e o cenário no Brasil é negativo.

O Congresso chantageia o Executivo por emendas e coloca em dúvida a aprovação de um pacote fiscal que já é tímido.