As heranças da escravidão ainda sustentam as elites políticas do Brasil É muito comum ouvir de brasileiros em visita à igrejas, castelos e palácios da Europa que aquela riqueza foi resultado da exploração dos recursos do Brasil e do trabalho forçado da pessoas escravizadas. Quanto a isso, não restam dúvidas. O que muitos não associam é que o processo de colonização e de escravidão também gerou no Brasil uma elite econômica que ainda hoje vive os privilégios herdados das suas famílias escravocratas, constituindo também o poder político impregnado nas instituições que conduzem o país. Veja o texto completo de André Santana