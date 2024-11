Bolsonaro abre as portas da delação para seus cúmplices

No trecho em que arremessou o sabonete, Bolsonaro classificou de "papo de quem tem minhoca na cabeça" o plano "Punhal Verde Amarelo". A Polícia Federal mostrou que foi impresso no Planalto pelo general palaciano Mário Fernandes e exibido a chefe da organização criminosa no Alvorada.

O tenente-coronel Mauro Cid passou a colaborar com a PF quando notou que as versões de Bolsonaro, por mais desconexas, convergem para um mesmo ponto: a corda é sempre enrolada num pescoço que está ao lado.

Além de escancarar as portas para o surgimento de novas delações, Bolsonaro mostrou que continua odiando a realidade. Demora a se dar contra de que a realidade é o único lugar onde poderia arranjar uma defesa decente. Cercado de provas, reduziu a tentativa de golpe a uma conversa inocente sobre "artigos da Constituição". Seu caso já não é apenas de algemas, mas de camisa de força.